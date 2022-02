Beyrouth (AFP). Au moins 70 morts dans des raids du régime syrien près de Damas

Au moins 70 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dimanche dans des raids aériens du régime syrien sur un marché dans la ville rebelle de Douma, près de Damas, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Le régime a frappé quatre fois sur ce souk dans le centre de Douma. Il y a 70 morts et plus de 200 blessés", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire, une ONG qui dispose d'un large réseau de sources à travers la Syrie, pays ravagée par la guerre. "Après la première frappe, les gens se sont rassemblés et les autres frappes ont suivi", a-t-il expliqué, précisant que de nombreux blessés se trouvaient dans un état grave. "Selon les premières informations, la plupart des personnes tuées sont des civils". Douma, ville située à 13 km au nord-est de Damas et tenue par les rebelles depuis plus de deux ans, est régulièrement visée par des raids meurtriers de l'armée de l'air syrienne, principale arme du régime contre les insurgés. Les frappes de dimanche coïncident avec la visite en Syrie du patron des affaires humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, qui effectue sa première visite dans ce pays.

