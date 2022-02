Paris (AFP). Un policier blessé lors d'une attaque à Pantin,2 personnes en fuite

Un gardien de la paix a été légèrement blessé dimanche près d'un bâtiment du ministère de l'Intérieur à Pantin (Seine Saint Denis), par deux hommes actuellement en fuite, a-t-on appris auprès du ministère. Peu avant 02H00, alors qu'il effectuait sa ronde, un gardien de la paix a été blessé par balles par deux hommes cagoulés qui s'étaient introduit sur le site et lui ont dérobé son arme, a indiqué le porte-parole du ministère, Pierre-Henry Brandet. Le Raid a été rapidement déployé et a terminé peu après 09H00 ses recherches sur le site, abritant notamment un garage de véhicules de l'Intérieur, sans retrouver les hommes qui sont en fuite, a-t-il ajouté. "Les deux individus sont en fuite, les premiers éléments découverts par les enquêteurs laissent penser qu'il s'agirait d'un cambriolage qui a mal tourné", a indiqué le porte-parole. Dimanche matin, un vaste périmètre de sécurité avait été déployé dans la zone industrielle de Pantin, tout près de Paris, à proximité de ce site abritant un garage automobile de véhicules de l'Interieur mais aussi des bureaux de formation et l'école de conduite de la police nationale Le Raid, qui s'est rendu sur place pour éventuellement interpeller les deux hommes s'ils se trouvaient encore sur place, a pu retrouver l'arme dérobée au policier mais les deux hommes avaient pris la fuite. Le policier, "très légèrement atteint" malgré le port de son gilet pare-balles, a été conduit à l'hôpital d'où il devrait sortir rapidement, a précisé le porte-parole.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire