Twickenham (Royaume-Uni) (AFP). Rugby: Angleterre 12, France 9 à la mi-temps, en préparation au Mondial

Le XV de France est mené par l'Angleterre 12 à 9, à la mi-temps du match amical de préparation à la Coupe du monde entre les deux équipes, samedi à Twickenham. L'ailier du XV de la Rose Anthony Watson a inscrit deux essais pour donner l'avantage à son équipe. Les Bleus ont répliqué par trois pénalités de Morgan Parra. Les points de la première période d'Angleterre-France, match de préparation à la Coupe du monde disputé samedi à Twickenham: 6e: grosse entame du XV de France. Après une bonne dizaine de temps de jeu, le deuxième ligne anglais George Kruis ne sort pas de la zone plaqueur-plaqué, dans ses 22 mètres. L'avantage ne profite pas aux Bleus et Morgan Parra ouvre la marque d'une pénalité à 22 mètres, décalée à gauche des poteaux. ANGLETERRE-FRANCE 0-3 11e: à la suite d'une pénaltouche dans les 22 mètres français, le demi de mêlée Richard Wigglesworth renverse le jeu et transmet à Owen Farrell qui, sur un pas, donne à Anthony Watson. L'ailier anglais efface Brice Dulin d'un cadrage-débordement et marque en coin. Farrell transforme. ANGLETERRE-FRANCE 7-3 18e: deuxième essai pour l'Angleterre. Un essai en première main et en coin marqué après une touche par Watson, de nouveau, bien décalé par Jonny May, venu de l'aile opposée, et que Scott Spedding, mal placé défensivement, n'a pas réussi à rattraper. Farrell manque la transformation. ANGLETERRE-FRANCE 12-3 25e: sur une mêlée fermée, la première ligne anglaise, sous pression, se relève et est sanctionnée. Parra, de plus de 40 mètres et décalé à gauche des poteaux, réduit l'écart. ANGLETERRE-FRANCE 12-6 31e: la mêlée française prend une nouvelle fois l'ascendant puisque le pilier droit anglais Kieran Brookes est sanctionné pour être allé au sol. Parra, de 20 mètres en face des poteaux, rapproche le XV de France à trois points. ANGLETERRE-FRANCE 12-9

