40 jours pour "Faire fondre nos graisses spirituelles"

«Faire fondre nos graisses spirituelles...» Ces quelques mots ont attiré votre attention et vous avez ouvert ce livre. Mais savez-vous que cette expression «graisses spirituelles» est très ancienne et qu'elle remonte à Evagre le Pontique au IVe siècle ? Pour lui, la «graisse spirituelle» désignait «l'épaisseur que le mal fait contracter à l'intelligence». Il est donc capital de se libérer régulièrement de cette pesanteur qui, au fil des jours, nous alourdit et nous éloigne de Dieu et des autres.

Ainsi, le parcours que propose cet ouvrage constitue une invitation à croître spirituellement et humainement à la suite de Jésus. En avançant avec Lui durant quarante jours et en écoutant son enseignement, nous ferons peu à peu disparaître de notre vie tout ce qui nous freine dans notre croissance spirituelle.

Cet ouvrage est à lire plus particulièrement durant le Carême, période qui, loin d'être triste, est un temps merveilleux pour faire le point sur nos vies et prendre un nouveau départ.

Mais il peut être lu sans aucune contre-indication à tout moment de l'année, dès que vous constaterez dans vos vies des difficultés à demeurer «éveillé» et à suivre Jésus. Ces symptômes sont l'expression la plus visible des «graisses spirituelles» qui nous encombrent et nous étouffent si nous n'y prenons pas garde !