Paris (AFP). Les très discrètes vacances de M. Hollande

François Hollande termine une semaine de vacances sur lesquelles très peu aura filtré, hormis une sortie dans le Var pour son anniversaire, une discrétion qui contraste avec l'hyperactivité de son Premier ministre et la visibilité médiatique de Nicolas Sarkozy. Le président François Hollande, qui avait d'emblée opté pour des vacances courtes, aura pris en tout et pour tout une grosse semaine: entre le 7 août - jour de l'accueil de l'ex-otage Isabelle Prime à Vélizy-Villacoublay - et ce week-end, date à laquelle il doit rentrer à l?Élysée. En 2012, en séjour au Fort de Brégançon (Var), il s'était vu reprocher par les médias et l'opposition des vacances trop longues. Les images du président et de sa compagne d'alors, Valérie Trierweiler, en tenues décontractées, avaient été dévastatrices pour sa cote de popularité. Fin juillet, lors d'un dîner avec la presse présidentielle, il avait concédé ne plus pouvoir profiter de la pause estivale: "Pour le pays, je m'en suis rendu compte dès la première année, il ne peut pas y avoir de vacances. Ce qui était possible il y a encore quelques mandats de mes prédécesseurs ne l'est plus aujourd'hui". Il avait aussi gardé le mystère sur sa destination: "Je vous remercie de ne pas avoir posé la question où et avec qui", avait-t-il confié, amusé. "Nous ne donnons pas d'indication sur son lieu de repos cette semaine", soulignait-on encore dans son entourage cette semaine. Tout au plus a-t-il été confirmé que le président s'était rendu à Aiguines (Var) pour son anniversaire mercredi, en compagnie du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et du secrétaire général de l?Élysée Jean-Pierre Jouyet. Le journal Le Parisien/Aujourd'hui publie vendredi des photos de son arrivée au restaurant de l'hôtel du Vieux Château et de sa promenade dans le village, entre poignées de main et selfies avec les passants. Pas d'image, en revanche, de sa compagne Julie Gayet. - Moment d'intimité - Pourquoi tant de mystère ? "Souvenez-vous de ce que pouvait être la situation d?anciens présidents de la République, où des vacances étaient très médiatisées", a commenté le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone mercredi sur i-TÉLÉ, lui souhaitant d'avoir des "moments d?intimité très heureux". Une discrétion qui tranche avec le rythme et les apparitions médiatiques de son Premier ministre, Manuel Valls, qui a ponctué ses vacances dans les Alpilles de plusieurs sorties: un jour à Forcalquier pour soutenir le candidat PS aux élections régionales en PACA Christophe Castaner ; une autre fois à Marseille avec Bernard Cazeneuve ; un autre jour dans le Gard avec les représentants du monde agricole camarguais. Ce vendredi encore, dans une usine en Avignon (Vaucluse), il a commenté les chiffres de la croissance et s'est exprimé sur la crise de l'élevage et la sécurité routière. Le profil bas du président forme aussi un contraste saisissant avec son prédécesseur et éternel rival Nicolas Sarkozy, qui est cette semaine à la Une de Paris-Match en maillot de bain avec son épouse Carla Bruni-Sarkozy . Loin des plages, le chef de l?État n'a pas lâché les dossiers: il "a continué à travailler cette semaine et s'est entretenu quotidiennement avec le Premier ministre et avec plusieurs ministres. Il a notamment pu échanger avec Fabius, Le Drian, Cazeneuve, Sapin ou encore Le Foll". "Il a été mobilisé par le dossier européen, ce qui l'a conduit à parler au (président de la Commission européenne, ndlr) Jean-Claude Juncker, (la chancelière allemande) Angela Merkel, le président grec et le Premier ministre Alexis Tsipras, à deux reprises dont une jeudi. Il s'est aussi entretenu avec le premier ministre irakien, M. Haider al-Abadi". Et "il prépare la rentrée, sur tous les fronts : COP 21, Ukraine, Grèce, lutte contre le terrorisme, croissance et emploi". Avec sur ces deux derniers points une mauvaise nouvelle vendredi : l'annonce d'une croissance nulle au 2e trimestre.

