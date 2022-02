Sao Paulo (AFP). Brésil : 19 morts et sept blessés dans une série de fusillades à Sao Paulo

Une série d'attaques menées jeudi soir dans la banlieue de Sao Paulo, mégapole du Brésil, a fait au moins "19 morts et sept blessés", a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi le secrétaire à la Sécurité de la zone, Alexandre de Moraes. Ces chiffres sont encore provisoires, a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, la presse brésilienne avait rapporté que 23 personnes avaient été abattues dans deux villes de la banlieue de Sao Paulo (sud-est) en à peine deux heures et demie. Les attaques ont commencé dans un bar d'Osasco et ont continué dans le quartier voisin de Barueri, selon le site G1 de Globo. Elles auraient eu lieu en deux heures et demie dans 10 endroits différents d'Osasco. Deux autres attaques se seraient produites à Barueri à la même heure. Le secrétariat à la Sécurité a indiqué de son côté à l'AFP que ces attaques étaient "inhabituelles" et qu'il ne pouvait préciser si elles avaient été coordonnées. La chaîne Globo News a retransmis des images de caméras de sécurité où l'on voit un groupe cagoulé et armé entrer dans un bar et obliger les clients à lever les mains en l'air avant de les fusiller à bout portant. Interrogé sur la possibilité selon laquelle il s'agirait de représailles au meurtre d'un policier, le maire d'Osasco, Jorge Lapas, a déclaré à Globo News : "Nous avons vu les vidéos qui renforcent cette thèse. Nous voulons prendre des mesures pour éviter que la situation empire au cours des prochains jours".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire