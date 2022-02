La Havane (AFP). Kerry a entamé une visite historique à Cuba

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a atterri vendredi matin à l'aéroport de La Havane pour une brève visite historique à Cuba, devant sceller le rapprochement entre les deux ex-ennemis de la Guerre froide, ont constaté des journalistes de l'AFP. M. Kerry, premier chef de la diplomatie américaine à fouler le sol cubain depuis 1945, assistera notamment à la cérémonie de hisser du drapeau étoilé devant l'ambassade des Etats-Unis et rencontrera des dissidents en privé. "Il y a aura des accrocs au cours du processus (de rapprochement avec Cuba), mais c'est un début", a confié M. Kerry à des journalistes qui se trouvaient avec lui à bord de son avion, qui a atterri vers 09H00 locales (13H00 GMT). Egalement présent avec lui dans l'appareil, le sénateur démocrate du Vermont Patrick Leahy s'est dit "très excité" par de ce déplacement d'une dizaine d'heures sur l'île communiste. L'élu américain a répété sa ferme opposition à l'embargo américain imposé à Cuba depuis 1962, estimant qu'en "50 ans, il n'a jamais fonctionné". "Lever l'embargo permettrait d'obtenir les plus grands changements dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté. Selon lui, la suppression de l'embargo priverait en outre les autorités cubaines d'un prétexte pour réprimer toute opposition sur l'île. Les Etats-Unis et Cuba ont annoncé mi-décembre un rapprochement historique après plus d'un demi-siècle de brouille.

