Paris (AFP). Le Conseil d'Etat maintient trois montées et trois descentes entre Ligue 1 et Ligue 2

Le Conseil d'Etat a maintenu en référé le principe de trois montées et trois descentes entre Ligue 1 et Ligue 2, a annoncé vendredi la plus haute juridiction administrative. La Ligue de football professionnel (LFP) demandait la suspension en urgence de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) annulant le principe, voté par le conseil d'administration de la Ligue, de deux relégations et promotions entre les deux premières divisions.

