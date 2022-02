Hockey: les Dragons de Rouen débutent leur préparation par une victoire

Malgré plusieurs absents côté Rouennais (Terro Konttinen, Dany Sabourin, Dan Koudys, Damien Raux, Sacha Treille, Dustin Whitecotton et Jason Krog), les jaunes et noirs réalisent une bonne entrée en matière après un mano a mano pendant tout le match avec notament un triplé de Yorrick Treille, un but de Patrick Coulombe, capitaine pour ce match et un dernier de Marc-André Thinel.

Les tirs aux buts ont été marqués par Olivier Labelle, Nicolas Arrossamena et François-Pierre Guenette.

Les deux équipes se retrouveront dès ce vendredi soir pour un second match amical.