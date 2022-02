Pékin (AFP). Chine : sept morts dans l'explosion d'un entrepôt à Tianjin (Quotidien du Peuple)

Une énorme explosion mercredi soir dans un entrepôt de produits inflammables de la ville portuaire de Tianjin, dans le nord de la Chine, a fait sept morts, a annoncé jeudi le Quotidien du peuple, l'organe officiel chinois. Sur son site internet, le quotidien a expliqué que les personnes ont été tuées lorsqu'une cargaison d'explosifs a pris feu dans l'entrepôt où ils étaient stockés. Selon les médias locaux, il y a eu au moins 300 blessés. D'après les images de la télévision d'Etat CCTV, une boule de feu et des colonnes de flammes ont jailli, éclairant tout le ciel et propulsant des nuages de poussière sur des dizaines de mètres dans les airs. Entre 300 et 400 personnes blessées sont arrivées dans un hôpital, selon le journal local "Les Nouvelles de Pékin", tandis qu'un employé d'un autres hôpital, cité par le même quotidien, a annoncé l'afflux d'un nombre impossible à chiffrer de nouveaux patients. Selon les médias locaux, l'incendie causé par l'explosion était désormais sous contrôle, mais deux pompiers sont portés disparus. Sur des photos diffusées par le réseau social chinois Weibo, des personnes erraient couvertes de sang dans les rues, d'autres portaient des enfants emmitouflés dans des couvertures, mais l'authenticité de ces images n'a pas pu être confirmée dans l'immédiat. Selon le compte Weibo authentifié du Centre chinois des réseaux de surveillance des séismes, la magnitude de la première explosion équivalait à la détonation de trois tonnes de TNT, tandis que la seconde explosion avait une puissance de l'équivalent de la détonation de 21 tonnes de cet explosif. Tianjin, qui se situe à 140 km au sud-est de Pékin, est l'une des plus grandes villes du pays, avec près de 15 millions d'habitants, selon les chiffres de 2013. En juillet, 15 personnes avaient été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées lors de l'explosion d'un site illégal de stockage de feux d'artifice dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine.

