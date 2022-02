Pékin (AFP). Chine: au moins 50 blessés dans une énorme explosion à Tianjin

Au moins 50 personnes ont été blessées mercredi dans une énorme explosion sur un site de stockage de produits inflammables dans la ville portuaire de Tianjin (nord de la Chine), a annoncé mercredi l'agence de presse officielle chinoise. Selon Chine Nouvelle, l'explosion a eu lieu vers 23h30 (16h30 GMT) lorsqu'un bruit assourdissant a été entendu et que des flammes ont jailli éclairant tout le ciel et propulsant des nuages de poussière sur des dizaines de mètres dans les airs. "Une explosion a eu lieu dans un entrepôt où étaient stockées des +matières dangereuses+ dans la ville de Tianjin dans le nord de la Chine mercredi soir, faisant au moins 50 blessés", a indiqué Chine Nouvelle. Des vidéos postées sur le réseau social chinois Weibo montrent une énorme boule de feu s'élevant dans le ciel et au moins deux explosions séparées. Selon Chine Nouvelle, l'onde de choc provoquée par l'explosion a été ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde. Sur des photos diffusées par Weibo, des personnes errent couvertes de sang dans les rues, mais l'authenticité de ces images n'a pas pu être confirmée dans l'immédiat.

