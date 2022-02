Paris (AFP). La Bourse de Paris touchée de plein fouet par la dévaluation chinoise

La Bourse de Paris creusait ses pertes mercredi à la mi-journée (-2,71%), sous le coup d'une nouvelle dévaluation de la monnaie chinoise qui alimente les craintes quant à un ralentissement de l'un des moteurs de l'économie mondiale. A 11H36 (09H36 GMT), l'indice CAC 40 perdait 138,35 points à 4.906,68 points, dans un volume d'échanges de 1,6 milliard d'euros. La veille, la Chine avait déjà provoqué un recul de 1,86% du marché parisien. "La Chine pèse lourdement sur les marchés depuis 48 heures", résume Alexandre Baradez, analyste chez IG France. Cette baisse marquée du CAC 40, qui a perdu brièvement plus de 3%, intervient alors qu'il avait besoin de souffler après avoir pris 600 points entre début juillet et début août. Le marché reste sous le coup de la dévaluation de la monnaie chinoise, d'autant plus que le pays a abaissé de nouveau fortement mercredi le taux de référence du yuan face au dollar, pour le deuxième jour consécutif. La banque centrale chinoise avait pourtant averti mardi que cette soudaine baisse du niveau du yuan était "une action unique" et ne se répèterait pas. "Le marché s'était dit que les autorités resteraient tranquilles pendant quelques jours après la première dévaluation mais la deuxième a surpris parce qu'elle est très rapprochée", selon M. Baradez. Les investisseurs ont également été perturbés par le fort ralentissement de la production industrielle en Chine en juillet, avec une hausse de 6% sur un an, très en-deçà des attentes des analystes. Ce chiffre "n'a pas rassuré les marchés", ce qui alimente l'idée que la Chine dévalue sa monnaie "pour limiter le ralentissement économique qui aura un impact sur l'Europe et les Etats-Unis", explique M. Baradez. Selon les stratégistes chez Crédit Mutuel-CIC, "le choix des autorités chinoises de soutenir leur secteur exportateur ne peut que renforcer les craintes quant aux inquiétudes du gouvernement face au ralentissement du rythme de croissance". Cette décision correspond, selon Pékin, à une libéralisation accrue du marché des changes mais elle est vue de l'avis général comme un moyen de relancer les exportations et l'économie du pays, en plein ralentissement. La Chine était le sujet de préoccupation principal du marché, d'autant que la séance sera dépourvue de tout indicateur notable. Les investisseurs suivront enfin les derniers développements en Grèce, qui a trouvé un accord avec ses créanciers pour un troisième plan d'aide sur trois ans pouvant aller jusqu'à 86 milliards d'euros. Sur le marché parisien, l'ensemble des valeurs du CAC 40 reculait et les entreprises exposées à la Chine étaient comme la veille les plus sanctionnées. Le secteur automobile était sous pression, à l'image de Renault (-2,57% à 82,66 euros), PSA Peugeot Citroën (-4,29% à 16,94 euros), Valeo (-4,52% à 115,25 euros), Plastic Omnium (-4,56% à 24,20 euros) et Faurecia (-5,55% à 33,76 euros). Le luxe souffrait également avec LVMH (-4,09% à 158,10 euros) et Kering (-2,05% à 169,30 euros). Plus généralement, les valeurs industrielles piquaient du nez, à l'instar de Saint-Gobain (-3,40% à 42,06 euros) et ArcelorMittal (-2,79% à 8,09 euros). La remontée de l'euro pénalisait par ailleurs Airbus Group (-4,73% à 61,24 euros). Michelin résistait (-1,25% à 88,14 euros) grâce à un relèvement de recommandation par la banque suisse UBS. Quelques valeurs parapétrolières surnageaient, après avoir beaucoup souffert récemment. CGG prenait 0,15% à 4,03 euros et Maurel et Prom 0,48% à 5,08 euros.

