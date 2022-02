J'ai testé pour vous : le Boot Camp, à Sotteville-les-Rouen

Synonyme d'entraînement militaire, la pratique du Boot Camp a de quoi effrayer. Mais selon son inventeur, "n'importe quelle chiffe molle peut devenir une machine de guerre", alors j'étais plutôt confiante. "Lors de ces séances " No Limit ", axées sur la course à pied, l'objectif est d'apprendre à courir en perdant du poids", me lance la coach. Car à la différence de mon heure de footing dominical, l'ensemble des muscles est sollicité sur un temps court. Soit quarante-cinq minutes à alterner les exercices de conditionnement physique dont j'apprivoise progressivement le vocabulaire.

Ici, on ne fait pas des flexions mais des "squats". Et aussi des "burpees" (enchaînements de flexions, pompes et sauts). La coach distribue les exercices suivant trois niveaux : de débutants à experts.

Deux variantes proposées

La majorité des participants fait déjà partie des habitués. Certains se sont aussi essayés à la session "Kill the fat" qui semble plus physique. J'interroge une jeune femme qui pratique le fitness et dont c'est le premier essai : " L'entraînement en plein air nous change de la salle de sport ", avance-t-elle. Exercice talons-pointes ! Je néglige les talons et la coach me le fait aussitôt remarquer. Car même à cinquante sur le champ de course, elle ne laisse rien passer.