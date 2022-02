Tirourda (Algérie) (AFP). Azro Nethor, le mont algérien qui exauce les prières

Femmes en attente de descendance, jeunes en quête d'emploi, malades espérant une guérison : en Kabylie, ils sont des milliers à défier chaque été la chaleur accablante et gravir un pic coiffé d'une petite mosquée pour que leurs prières s'élèvent plus facilement vers le ciel. Au c?ur de la géographie tourmentée du massif du Djurdjura, à l'est d'Alger, le Rocher de la prière du zénith (Azro Nethor) culmine à 1.884 mètres d'altitude. A son sommet, au bout d'un éreintant chemin abrupt et rocheux, est posée El-Jammaa Oufella (La mosquée d'en haut), minuscule lieu de prière dépourvu de tout confort, aux murs blancs creusés de niches où brûlent des cierges, mais qui n'abrite pas de tombes. Venues de toute la Kabylie, mais aussi d'Alger, des milliers de personnes s'y succèdent trois vendredis de suite, ahanant sous un soleil écrasant, pour l'accomplissement d'un pèlerinage annuel qui tient à la fois de croyances maraboutiques et d'un rituel païen. - Baraka divine - Azro Nethor tient son nom d'une légende colportée de bouche à oreille depuis des siècles. Un vieux bienfaiteur qui avait atteint le pic au moment pile où le soleil se trouvait à son zénith, mourut sur le lieu en achevant sa prière. Supposé avoir reçu la baraka divine, ce personnage n'a jamais cessé de faire des apparitions dans les villages voisins. Sa bénédiction, selon la croyance, sauva de la peine de nombreux habitants et même un plat de couscous qui dévala du haut du mont sans se casser et sans qu'un seul grain ne se perdit Depuis, un couscous géant est offert à chaque pèlerinage et des dizaines de moutons sont sacrifiés. Les pèlerins se rafraîchissent à l'eau d'une source à laquelle on prête des vertus purificatrices. Au pied du mont, à l'abri d'une tente, des marabouts offrent des notes d'espoir à qui vient les solliciter. Des couples, des jeunes filles, des enfants baissent la tête sous un morceau d'étoffe pour entendre une prière. "L'année prochaine, tu reviendras ici au bras d'un mari, et dans deux ans avec un enfant", promet le marabout à une jeune fille dont le visage ressort illuminé par un sourire. "Je viens ici depuis que j'ai 20 ans", raconte une septuagénaire, arrivée de Larbaa N'ath Irahen, à une cinquantaine de kilomètres de là. "La première fois, j'ai prié pour avoir un mari, ensuite pour avoir des enfants. Et après pour la paix." "Les saints ont entendu mes prières qui ont toutes été exaucées, c'est pour cela que j'y viens toujours", dit-elle. Mais ce culte des saints et l'idolâtrie, encore enracinés en Algérie, sont durement combattus par les religieux orthodoxes musulmans. Avant les bouddhas géants de Bamiyan, en Afghanistan, ou les mausolées de Tombouctou, au Mali, des groupes armés islamistes ont détruit dans les années 90 de nombreux sanctuaires maraboutiques qui constellaient le paysage algérien. En Algérie, il n'y a pas de villes ou de villages sans au moins un mausolée, comme celui de Sidi Abderahmane, le saint-patron d'Alger. - 'Féministe avant l'heure'- La nouvelle génération croit moins aux histoires "bigotes" qui entourent Azro Nethor que les aînés - mais y voit d'autres avantages. "La légende a été inventée par un féministe avant l'heure, révolté par le sort réservé aux jeunes filles dans ces montagnes", explique un jeune homme. "Prisonnières dans la demeure paternelle, elles avaient peu de chances de se marier en dehors du cercle de la tribu. Avec la légende, elles pouvaient venir à Azro Nethor, être vues par les hommes des autres villages et ainsi multiplier les chances de se marier", poursuit-il. "Aujourd'hui, nous venons aussi en quête d'une jolie rencontre", conclut-il. D'autant que les femmes sont les plus nombreuses à accomplir l'ascension de ce mont où les miracles ne sont pas toujours l'oeuvre du ciel.

