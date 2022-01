Paris (AFP). Ligue 1: la chasse au podium est ouverte derrière la comète PSG

Lyon, Monaco et Marseille lanceront leur saison et la chasse au podium, derrière l'extraterrestre PSG, par des rencontres à leur portée samedi et dimanche lors de la première journée de Ligue 1, qui verra aussi un derby breton et un duel de promus. . 'On ne parle même plus de fossé' La distance entre le PSG et les autres? "Je pense que l'on ne parle même plus de fossé. Le mercato n'est pas terminé pour nous mais il n'est peut-être pas terminé pour Paris non plus. Ils peuvent prendre n'importe qui. A partir de ce moment-là, ce n'est plus un fossé", constate dépité Hubert Fournier, entraîneur de Lyon, qui reçoit Lorient dimanche à Gerland. Monaco se déplace à Nice pour un alléchant derby de la Côte d'Azur. L'OGC Nice entame en effet cette nouvelle saison avec un intéressant trio offensif composé d'Alassane Pléa, de Valère Germain (prêté par Monaco) et de l'ancien international Hatem Ben Arfa en N.10. Monaco n'est pas en reste avec une dizaine d'arrivées, essentiellement dans le secteur offensif. Enfin Marseille a l'occasion d'effacer dans la mémoire de ses supporters la déroute de la saison passée en recevant Caen au Vélodrome. Fin février, les Normands, menés 2-0 à 30 minutes de la fin du match, avaient marqué trois buts et dissipé les rêves de titre marseillais. Sans Gignac, Ayew ni Payet, mais avec Marcelo Bielsa, l'OM va enfin pouvoir se jauger en compétition après une préparation plutôt encourageante (trois victoires, deux défaites). . L'Europe! L'Europe! Derrière les PSG, OL, OM et Monaco, Saint-Etienne et Bordeaux semblent être les mieux à même de lutter pour les places européennes qui resteront. Leur situation n'est pas la même: l'ASSE s'est déjà renforcée, faisant notamment le pari de recruter l'international camerounais Benoît Assou-Ekotto qui ne jouait plus avec Tottenham, et attirant l'attaquant de Lille Nolan Roux pour remplacer Mevlut Erding. A Bordeaux, qui a perdu le latéral brésilien Mariano, parti à Séville, le mercato est en revanche beaucoup plus calme. La seule recrue pour le moment est serbe et n'a que 19 ans, il s'agit du défenseur Milan Gajic. Les deux équipes, qui se sont qualifiées pour les barrages d'Europa League jeudi, lanceront leur saison respectivement à l'extérieur contre Toulouse, et à domicile contre Reims. . Duel de promus Dans la lutte pour le maintien, le Petit Poucet corse, le Gazélec Ajaccio, se déplace à Troyes, autre promu, pour tenter de grappiller ses premiers points avant un déplacement autrement plus périlleux, au Parc des Princes la semaine suivante. De son côté, Angers va commencer sa saison par une visite compliquée à Montpellier, 7e de la dernière saison de L1, en espérant bien entamer une première partie de championnat plutôt abordable (Nantes, Gazélec, Lorient, Troyes). Ce sera sans la recrue tunisienne du SCO Bilel Mohsni, suspendu sept matches en raison de l'extension à la France d'une décision de la Fédération écossaise sanctionnant des coups de poing et pied à la fin d'un match de son ancienne équipe, le Glasgow Rangers. Enfin Nantes recevra Guingamp pour un premier derby breton, tandis que le SC Bastia recevra le Stade Rennais pour de chaudes retrouvailles: la saison précédente avait vu une passe d'armes entre le Sporting et le président de Rennes René Ruello, qui avait déploré un "problème corse" après des incidents lors d'un déplacement à Furiani.

