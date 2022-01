Nyon (Suisse) (AFP). Ligue des champions: Monaco affrontera Valence en barrages

Monaco affrontera le club espagnol de Valence en barrages de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué vendredi à Nyon (Suisse), au siège de l'UEFA. Le match aller aura lieu le 18 ou 19 août à Valence, le retour est prévu le 25 ou 26 août au stade Louis-II de Monaco. Les Monégasques, reversés dans le chapeau 2, évitent ainsi Manchester United, le gros morceau du tirage, mais n'ont pas gagné au change avec Valence. Les Espagnols ont bouclé le Championnat d'Espagne à la 4e place derrière le trio de choc FC Barcelone-Real Madrid-Atletico Madrid et partiront favoris contre la jeunesse monégasque pour atteindre la phase de poules. Avec Sofiane Feghouli et Alvaro Negredo, le secteur offensif de Valence risque ainsi de faire trembler l'ASM. Monaco aura tout de même l'avantage de recevoir son adversaire au retour. Dans les autres rencontres, Manchester United a été bien loti avec Bruges alors que le choc entre la Lazio Rome et le Bayer Leverkusen s'annonce ouvert. Lazio (ITA) - Bayer Leverkusen (GER) Manchester United (ENG) - Bruges (BEL) Sporting (POR) - CSKA Moscou (RUS) Rapid Vienne (AUT) - Shakhtar Donetsk (UKR) Valence (ESP) - Monaco (FRA) Astana (KAZ) - Apoel Nicosie (CYP) Skënderbeu (ALB) - Dinamo Zagreb (CRO) Celtic Glasgow (SCO) - Malmö (SWE) FC Bâle (SUI) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) BATE Borisov (BLR) - Partizan Belgrade (SRB)

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire