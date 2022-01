Rouen : contrôlé par les policiers, le motard ivre et sans permis tente de fuir

Police Secours patrouille quai de la Bourse ce vendredi à 3h du matin. Arrivées à un feu rouge, les forces de l'ordre constatent que le motard arrêté au feu devant eux a un feu arrière qui ne fonctionne pas. La discussion s'engage et les policiers s'aperçoivent que leur interlocuteur est ivre. Ils lui demandent de se stationner pour le contrôler : le conducteur fait mine d'obtempérer avant finalement de s'enfuir direction le Mont Riboudet.

Sa moto est retrouvée quelques centaines de mètres plus loin, à l'intersection avec la route du Havre. Son pilote est lui à pied, sur la voie Teor. Il a des plaies au bras, il semble avoir chuté. Il tente de fuir à pied à la vue des policiers mais il est finalement rattrapé. Agé de 30 ans et habitant à Malaunay, le suspect, qui n'a pas non plus le permis de conduire, souffle dans l'éthylotest. Résultat : 2,24g d'alcool dans le sang. Il est emmené en cellule de dégrisement avant d'être placé en garde à vue.