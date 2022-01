New York (AFP). Enchères: un trésor colonial espagnol vendu 2 millions de dollars à New York

Une précieuse collection de trésors espagnols perdus lors de naufrages aux 17ème et 18ème siècles, découverte au large de la Floride, a été vendue aux enchères à New York pour près de 2 millions de dollars, a annoncé jeudi la maison d'enchères. Le chasseur de trésors Mel Fisher - mort en 1998 - avait découvert il y a plusieurs décennies le galion espagnol Nuestra Senora de Atocha, qui avait fait naufrage en mer dans un ouragan en 1622, enfouissant avec lui les richesses du nouveau monde. Pour marquer le 30ème anniversaire de sa découverte, la maison Guernsey's a placé aux enchères près de 40 objets retrouvés dans ce navire, ainsi que sur le sister ship Santa Margarita et une troisième flotte qui a coulé en 1715. Ils se sont arrachés pour "près de 2 millions de dollars", une somme conforme aux estimations, a précisé Guernsey's. L'objet le plus précieux de cette enchère était une calice en or retrouvée sur le Santa Margarita et vendue mercredi pour 413.000 dollars, a-t-on appris de même source. Un crucifix incrusté d'émeraude, provenant de la flotte échouée en 1715 s'est vendu pour 119.000 dollars et une barre en or de l'Atocha pour 93.750 dollars. L'identité des acheteurs n'est pas connue. Le Nuestra Senora de Atocha a fait naufrage en revenant vers l?Espagne avec 265 personnes à son bord, dont seules cinq ont survécu. Après 15 années de recherches, Mel Fisher a retrouvé le 20 juillet 1985 le navire et son trésor colonial estimé à quelque 450 millions de dollars. Les objets retrouvés sur les deux autres bateaux sont également estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars. Les objets vendus mercredi faisaient partie des pièces préférées de Mel Fisher, a expliqué sa fille Taffi Fisher-Abt à l'AFP. "Il est temps de laisser ces pièces partir", a-t-elle ajouté. D'autres pièces de la collection de M. Fisher sont présentées dans des musées de Floride et à travers les Etats-Unis.

