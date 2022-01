Vannes (AFP). Drame de Rohan: le conducteur mineur roulait avec 0,83 g/l d'alcool et sans permis

Le terrible accident de la route qui a coûté la vie à quatre adolescents le week-end dernier à Rohan (Morbihan) est dû à l'alcool et à l'insouciance collective: le garçon de 17 ans conduisait le véhicule, dans lequel étaient entassés 14 jeunes, sans permis et avec un taux d'alcoolémie de 0,83 g/l. L'accident, qui a aussi fait dix blessés dont cinq sont toujours hospitalisés, s'est produit à hauteur de Rohan (Morbihan) au cours d'une soirée réunissant 15 jeunes, tous mineurs, dans la nuit de samedi à dimanche. Une soirée, selon les premières auditions des rescapés, marquée par une consommation d'alcool "en importance, du vin, de la bière et ensuite des alcools plus forts au cours du repas", a expliqué jeudi le vice-procureur de la République de Vannes, Yann Le Bris lors d'un point-presse. Les prélèvements sanguins effectués dès l'arrivée des secours sur les lieux, ont révélé que le chauffeur du véhicule, âgé de 17 ans et donc non titulaire du permis, conduisait avec un taux d'alcoolémie de 0,83 gramme par litre de sang. "Un taux délictuel", a précisé M. Le Bris, au-delà du seuil autorisé - pour les titulaires du permis - de 0,50 g/l, qui descend même à 0,20 g/l pour les jeunes conducteurs. Il n'y avait en revanche pas de trace de stupéfiants. Le jeune homme, très choqué et toujours hospitalisé, n'a pu être entendu par les enquêteurs. "Il est impossible de dire quand il sera entendu", a souligné le vice-procureur. "Son état psychologique est incompatible avec un placement en garde à vue". Le conducteur ne fait pas partie des blessés graves mais deux de ses camarades le sont, parmi les cinq jeunes encore hospitalisés. Ils ont des blessures "très sérieuses" même si leur état n'est plus "jugé préoccupant". Cinq rescapés, sortis lundi de l'hôpital, ont pu retracer la soirée et l'accident devant les enquêteurs. Des éléments communiqués en premier lieu, jeudi matin, à l'ensemble des familles des victimes réunies à cet effet à Rohan. La fête à l'origine du drame rassemblait 15 personnes, toutes mineures. "Les parents étaient au courant" et "les jeunes devaient rester dormir sur place", a indiqué M. Le Bris. - "On roule" - Puis, entre minuit et une heure, le jeune homme qui reçoit, et dont les parents sont absents, s'isole dans le véhicule familial, avec un autre jeune homme, "pour discuter". Ils sont alors rejoints par douze des autres adolescents, qui s'entassent dans le véhicule de cinq places: trois à l'avant, sept à l'arrière, quatre dans le coffre Une fois dans la voiture, un Berlingo Citroën, ils décident de quitter les lieux, mais "sans destination précise", a relaté le vice-procureur. "On roule", semble avoir été leur seule motivation. Moins de trois kilomètres plus tard, "il y a eu une embardée. Après celle-ci, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans le fossé", a déclaré M. Le Bris. Appelés par les rescapés à 01H27 dimanche, les secours arrivent sur les lieux treize minutes plus tard. Selon un expert automobile requis pour les besoins de l'enquête, les causes de l'accident peuvent être imputées à une "surcharge du véhicule, peut-être à la vitesse qui pourrait être supérieure à 70 km/h et à l'inexpérience du conducteur", confronté à l'embardée, a déclaré M. Le Bris. Le jeune homme apprenait à conduire dans le cadre de la "conduite accompagnée". Concernant la vitesse, sur cette route limitée à 90 kms/h, "l'expert doit faire des mesures complémentaires", a-t-il ajouté. Après les obsèques qui ont eu lieu mercredi à Rohan et trois communes alentour, une cérémonie de recueillement doit avoir lieu jeudi en fin d'après-midi à Rohan. Les familles ont demandé à la presse de respecter leur deuil et leur douleur. Une information judiciaire devrait être ouverte dans les jours prochains, pour "homicides involontaires" et "blessures involontaires", avec circonstances aggravantes, en l?occurrence "conduite en état alcoolique" et "conduite sans permis", a précisé M. Le Bris.

