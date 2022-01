Kuala Lumpur (AFP). MH370: coussins de siège et vitres d'avion découverts à La Réunion

Des coussins de siège et vitres d'avion ont été découverts sur l'île française de La Réunion au large de l'océan Indien, où un débris du Boeing 777 de Malaysia Airlines (vol MH370) avait été retrouvé la semaine dernière, a indiqué jeudi le ministre malaisien des Transports. "Nous avons aussi trouvé des débris tels des vitres, des feuilles d'aluminium et des coussins de sièges", a déclaré le ministre, Liow Tiong Lai, précisant qu'il faisait référence a des sièges et hublots d'avion. Par ailleurs, experts et enquêteurs ont repris jeudi matin dans un laboratoire militaire proche de Toulouse l'examen du fragment d'aile retrouvé à la Réunion et provenantdu Boeing 777 disparu en mars 2014 au-dessus de l'Océan indien. Les spécialistes et responsables français et internationaux ont entamé une deuxième journée de travail au centre de la Direction générale de l'armement Techniques aéronautiques (DGA TA) de Balma, dans la banlieue toulousaine. Ils avaient commencé mercredi l'examen du flaperon, un volet d'aile. Les premières analyses ont confirmé qu'il provenait bien d'un Boeing 777, le type d'avion du vol MH370 de Malaysia Airlines mystérieusement disparu avec 239 personnes à bord après son décollage de Kuala Lumpur pour Pékin, le 8 mars 2014.

