Taxidermie : Roland Brillot redonne vie aux animaux

Cerf, biches, marcassins, antilopes, sangliers, lapins... C'est une vraie ménagerie que l'on trouve dans la boutique de Roland Brillot, sur la place principale de Quettehou. Depuis plus de quarante ans, ce Manchois redonne l'apparence de la vie aux dépouilles d'animaux. Meilleur ouvrier de France, il est l'un des 18 taxidermistes de Normandie. Un métier ancestral, qui aujourd'hui disparaît. Roland Brillot ouvre donc son atelier à la visite, cet été.

Amoureux de la nature

"Je suis à la fois sculpteur, dessinateur, peintre et observateur de la nature !" explique l'artisan, qui tient au terme "taxidermiste-naturaliste". "Dès que je le peux, j'emporte mon téléobjectif ou mes jumelles pour aller observer les oiseaux et faire des photos animalières". C'est d'ailleurs à partir de photos que Roland Brillot tente de recréer la pause la plus naturelle possible. Pour cela, il utilise du polyuréthane, une sorte de mousse rigide que l'on peut sculpter, avant d'installer la peau de l'animal. Un autre point a son importance : les yeux. Dans une étagère de son atelier, Roland conserve des dizaines de billes de verre.

Tous ces détails ont été observés de près par le jury du championnat d'Europe, en Finlande, en mai dernier. Roland Brillot était le seul à représenter la France. Il est arrivé 3e dans sa catégorie, grâce à un marcassin.

Partenaire des musées

Le goût du métier lui est venu sur les bancs de l'école. "A l'époque, on nous montrait des animaux traités avec des piqûres de formol, et on nous demandait de les dessiner." Un jour, le jeune Roland trouve une chouette sans vie, et tente lui aussi de la traiter au formol. "Le résultat n'était pas terrible, l'animal tout desséché. Alors j'ai acheté des ouvrages, pour apprendre". Il découvre aussi avec fascination le musée d'histoire naturelle de Cherbourg, avec qui il a travaillé par la suite. On peut aussi voir les animaux de Roland Brillot au musée de Tatihou ou au Paléospace de Villers-sur-Mer (14) :

Parmi les animaux marquants, Roland Brillot a traité le cob normand Jet du Vivier, un singe pour le musée Liais de Cherbourg, ou un cerf. Et prochainement, c'est une lionne d'Afrique qui sera dans son atelier manchois.

Pratique. "Les visites du jeudi", le 6 et le 20 août à 10h et 15h, 24 place Georges Clémenceau à Quettehou. Plus d'infos 02.33.54.12.65. Roland Brillot expose aussi jusqu'au dimanche 9 août à la Halle aux Grains, au Salon des Arts de Quettehou.