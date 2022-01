Kazan (Russie) (AFP). Natation: triplé pour Ledecky, sacrée sur 200 m après le 400 m et le 1500 m

L'Américaine Katie Ledecky, déjà sacrée sur 400 m et 1500 m libre, est devenue championne du monde du 200 m nage libre, en s'imposant en 1 min 55 sec 16/100e en finale des Mondiaux-2015 de natation, mercredi à Kazan (Russie). Ledecky, qui peut réaliser un quadruplé jamais réussi si elle gagne le 800 m libre, a devancé l'Italienne Federica Pellegrini, championne du monde de la distance en 2009 et 2011, 2e en 1 min 55 sec 32, et l'Américaine Missy Franklin, championne du monde en 2013, 3e en 1 min 55 sec 49. A 18 ans seulement, Ledecky, que l'on surnomme la "Michael Phelps au féminin", s'affirme d'ores-et-déjà comme la plus grande star de la natation mondiale. Elle avait survolé le 400 m et le 1500 m, battant deux fois le record du monde du 1500 m en séries puis en finale (15:25.48). Elle a eu plus de mal sur le 200 m, une distance qu'elle commence seulement à apprivoiser. Mais elle a réussi à résister à Pellegrini, également médaillée d'argent sur la distance aux Mondiaux-2005 et 2013, et Franklin. Ledecky était devenue championne olympique du 800 m libre à Londres en 2012, à seulement 15 ans. Lors de la précédente édition des Mondiaux, en 2013 à Barcelone, la jeune nageuse avait fait forte impression en battant trois records du monde sur les trois courses où elle avait décroché l'or (400 m, 800 m et 1500 m). L'Américaine détient actuellement trois records du monde, sur 400 m libre (3:58.37), 800 m libre (8:11.00) et 1500 m libre. C'est la première médaille à Kazan pour Franklin, qui avait décroché six médailles d'or (dont trois en relais) en 2013 à Barcelone.

