Le patient admis au CHU de Rouen n'aurait pas Ebola

En fin d'année dernière, alors que tous les regards étaient braqués sur le virus Ebola qui sévissait en Afrique de l'Ouest et dont on craignait qu'il ne gagne la France, le ministère de la Santé avait émis une règle : il ne communiquerait que si le virus était effectivement détecté chez un cas suspect.

Ce mardi 4 août, une personne a donc été admise au CHU pour des fortes fièvres. Des tests viraux ont depuis été menés pour déterminer si elle était victime du cas Ebola. Ces tests sont maintenant terminés. Selon nos sources, et comme le ministère n'a pas communiqué sur le sujet, la personne n'aurait finalement pas contracté le virus.