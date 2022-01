Jérusalem (AFP). Israël: première détention administrative d'un extrémiste juif

Le ministre israélien de la Défense Moshé Yaalon a signé mardi soir le premier ordre de détention administrative à l'encontre d'un extrémiste juif à la suite de la mort d'un bébé palestinien vendredi en Cisjordanie occupée, selon un communiqué. Cette détention administrative de six mois, mesure appliquée jusqu'à présent avant tout contre les Palestiniens, concerne Mordehaï Mayer (BIEN Mayer), un colon israélien arrêté mardi en raison de "son implication dans des activités violentes et des attaques terroristes survenues ces derniers temps", a ajouté le communiqué du ministère de la Défense. C'est la première fois depuis années qu'une mesure de détention administrative touche un extrémiste juif, a indiqué la radio publique. Le communiqué du ministère de la Défense ne précise pas si ce colon extrémiste habitant dans l'implantation de Maalé Adoumim en Cisjordanie est directement impliqué dans l'incendie criminel d'une maison dans un village palestinien du nord de la Cisjordanie qui a provoqué la mort d'un bébé palestinien de 18 mois, brûlé vif, tandis que ses deux parents et son frère étaient très grièvement brûlés. Les inscriptions retrouvées sur place et les témoignages désignent l'acte d'extrémistes juifs. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis à nouveau mardi d'appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les extrémistes y compris en recourant contre des juifs à la mesure controversée de la détention administrative, c'est-à-dire sans inculpation ni jugement pour des périodes de six mois renouvelables. Selon la deuxième chaîne de télévision israélienne, le bureau du procureur général a donné mardi soir son feu vert au placement en détention administrative de trois extrémistes juifs, sans donner leur identité. Pour être appliquée, cette mesure devait être validée par le ministre de la Défense, ce qui a été fait pour Mordehaï Mayer.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire