Paris (AFP). Tombes profanées: Ces actes devront être sanctionnés durement affirme Valls

Le Premier ministre Manuel Valls a exprimé mardi son "indignation face à la profanation de tombes chrétiennes en Meurthe-et-Moselle", affirmant dans un tweet que "ces actes devront être sanctionnés durement". Une quarantaine de tombes chrétiennes ont été profanées dans le cimetière de Labry (Meurthe-et-Moselle), avec des "crucifix retournés ou brisés et une plaque funéraire dégradée", a annoncé lundi soir le ministère de l'Intérieur. "Indignation face à la profanation de tombes chrétiennes en Meurthe-et-Moselle. Ces actes devront être sanctionnés durement", a tweeté mardi matin Manuel Valls. La veille, le ministère de l'Intérieur avait déjà affirmé que "ces actes inacceptables appellent une réponse pénale ferme". "Les enquêtes devront permettre d'en poursuivre les coupables", avait ajouté le ministère. Selon le ministère, "il s'agit de la cinquième profanation de cimetière dans le département depuis le début de l'année". Dans un communiqué, le Parti socialiste estime que "cet acte inqualifiable devra être puni avec la plus grande sévérité". Au total "35 ornements funéraires, principalement des crucifix et des plaques, ont été déplacés", dont quatre ont été brisés, a précisé le procureur de Briey, Yves Le Clair.

