Vannes (AFP). Accident de Rohan: les auditions des rescapés ont commencé

Les auditions des adolescents rescapés de l'accident à Rohan (Morbihan), dans lequel quatre jeunes mineurs sont décédés et dix autres ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche, ont débuté lundi après-midi tandis que cinq jeunes étaient toujours hospitalisés. "Les auditions sont en cours", a-t-on indiqué de source proche de l'enquête. Toutefois, les cinq jeunes hospitalisés ne peuvent encore être entendus par les enquêteurs, a-t-on précisé de même source. "Ce soir, cinq personnes sont encore hospitalisées dans différents établissements de la région, dont un jeune homme dans un état grave, même si son pronostic vital n?apparaît plus engagé", a indiqué le parquet de Vannes dans un communiqué publié lundi en début de soirée. Le jeune le plus gravement atteint avait été transporté par hélicoptère au CHU de Rennes dimanche. "Les investigations se poursuivent, notamment pour déterminer les circonstances précises de l?accident. Les auditions des occupants du véhicule auront lieu lorsque leur état médical le permettra", ajoute le communiqué. "Dans l?attente des résultats de l?audition des principaux témoins et victimes de ce drame, dans l?attente également des résultats des analyses sanguines du conducteur du véhicule et en l'absence d?élément nouveau et significatif, l?organisation d'un nouveau point presse ou d'un communiqué de presse par le parquet de Vannes aura lieu jeudi prochain à 11H00 au tribunal de grande instance", poursuit le communiqué du parquet. Pour une raison inconnue, la fourgonnette dans laquelle les 14 adolescents, âgés de 15 à 17 ans, avaient pris place en quittant une fête privée, a traversé la route et fini, selon les premières constatations, dans le fossé opposé. Dimanche, le procureur-adjoint de Vannes, Yann Le Bris, avait indiqué que des prélèvements sanguins avaient été effectués sur le chauffeur présumé, mais que les résultats ne seraient pas connus avant mardi ou mercredi. A Rohan, où le drapeau de la mairie était en berne lundi, l'accident a suscité une grande émotion. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, actuellement en vacances à Guidel (Morbihan), s'est rendu sur place lundi à la mi-journée. "Il connaît le maire de Rohan, il tenait à lui exprimer toute sa solidarité dans le moment qu'il traverse, ainsi qu'aux familles. Il a vu le maire, ainsi qu'une des familles", a-t-on précisé dans son entourage. De son côté, le préfet du Morbihan a lancé un appel pour que le deuil et la douleur des familles soient respectés par les médias, dans un communiqué diffusé à la mi-journée lundi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire