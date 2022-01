Le voilier Esmeralda à Rouen, un avant-goût de l'Armada ?

113 mètre de long, 48 mètres de tirant d'air, l'Esmeralda, un des plus grands voiliers du monde va accoster à Rouen cette nuit. Pour l'occasion, le pont Flaubert se dressera pour laisser entrer la "Dame Blanche" à Rouen. L'Esmeralda sera amarré au pied du pont Guillaume le Conquérant rive gauche et les plus curieux pourront visiter le voilier. Des visites sont effectivement organisées les mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 août de 14h à 18h. Un avant-goût de l'Armada qui se déroulera en juin 2019.