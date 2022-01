Grandes marées : treize personnes secourues en Normandie

C'est une ritournelle de l'été : les grandes marées reviennent, et avec elles le lot de touristes et amateurs locaux de pêche à pied.

Malgré de nombreux appels à la prudence et des vols préventifs de l'hélicoptère Dragon 50, soixante-dix personnes ont dû être secourues sur la zone Manche-Mer du Nord, avec notamment 16 remorquages. Les stations SNSM de Goury, Diélette, Port-en-Bessin, Honfleur, Cancale, Fermanville et Ouistreham ont effectué 10 remorquages le samedi 1er et le dimanche 2 août.

Sur le littoral Normand, treize personnes ont été impliquées dans des opérations de sauvetage liées aux grandes marées. L'hélicoptère de la Sécurité Civile a d'ailleurs été mobilisé à Granville



Vents, courants forts et creux qui atteignent parfois 2,5 mètres rendent la navigation difficile et dangereuse dans la Manche.