A Mont-Saint-Aignan, les occupants de la ferme des Bouillons déposent leur projet de reprise

Les occupants de la ferme des Bouillons ne s'avouent donc pas vaincus. Après avoir appris qu'un compromis de vente avait été signé en coulisses entre Immochan, propriétaire légale des terres sur lesquelles est installée la ferme des Bouillon, et une SCI familiale menée par la famille Mégard (Baptiste Mégard est ingénieur agricole), l'association du protection du site a passé la vitesse supérieure.

Un projet à 190 000€

Ce lundi 3 août, une grosse cinquantaine de membres de l'association sont venus déposer leur projet de reprise du site à la SAFER. Un projet dans lequel figurent notamment du maraîchage bio en permaculture et l'installation d'un point de vente des produits issus de la ferme. L'un des membres de l'association explique que "l'on est dans la continuation de ce qui existe déjà". Matthieu renchérit : "Le projet de reprise, c'est ce que l'on fait déjà au quotidien, on ne le demande qu'à le légaliser." Ce qui pousse les militants à affirmer que leur projet est "plus légitime" que celui déposé par la famille Mégard. L'offre serait de 190 000€ financée pour 3/4 par l'épargne citoyenne, et pour le quart restant par le collectif citoyen Terre de Liens.

Une rencontre sans résultat

Une rencontre a été organisée entre la famille Mégard et les Bouillons. Sans résultat, selon Matthieu : "Ils sont venus pour la forme, ils ont récupéré nos mots mais ils veulent nous évincer de la ferme." Et si la famille assure qu'elle ne compte pas revendre la ferme après l'avoir achetée, les occupants n'y croient pas : "Ils n'apportent aucune garantie."

Concernant Immochan, c'est le silence radio : "Terre de Liens a tenté de les contacter, pour l'instant sans succès. La Préfecture nous a assuré qu'elle ferait son maximum pour faciliter une rencontre."

Reste maintenant à attendre la décision de la SAFER. Soit cette dernière accepte la demande de préemption des Bouillons et un appel à candidatures sera lancé. Soit elle refuse, et le dossier de la famille Mégard devrait passer. La décision devrait tomber dans la semaine.

Pour replonger dans l'historique du dossier, rendez-vous ici.