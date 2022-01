Lille (AFP). Migrants: 1.700 tentatives d'intrusion dans la nuit sur le site d'Eurotunnel

Quelque 1.700 tentatives d'intrusion de migrants ont été décomptées dans la nuit de dimanche à lundi sur le site du tunnel sous la Manche près de Calais, et un CRS a été blessé au visage par un jet de pierre, a-t-on appris de source policière. Parmi ces 1.700 tentatives, 1.000 ont été "repoussées" par les forces de l'ordre aux abords du site tandis que 700 ont été "interceptées" à l'intérieur même du site, a précisé cette source. Les jours précédents, les chiffre des tentatives additionnaient ces deux éléments sans distinction. Un CRS a par ailleurs été blessé "au visage et à la tête" par un jet de ballast - ces pierres qui forment le support des rails -, selon la source policière. Il a été transporté à l'hôpital pour des points de suture, tandis que l'auteur du jet, un migrant soudanais, a été interpellé. Le tunnel sous la Manche fait l'objet depuis des semaines de tentatives massives d'intrusion de migrants prêts à tout pour gagner la Grande-Bretagne, qu'ils considèrent comme un "eldorado". Dans les nuits de vendredi à dimanche, le chiffre des tentatives d'intrusion avait baissé à 300 et 400 respectivement, après avoir atteint plus d'un millier en milieu de semaine. La situation a parfois viré au drame, comme dans la nuit de mardi à mercredi où un clandestin soudanais a trouvé la mort, portant à dix le nombre de décès sur le site depuis début juin. Pour renforcer la sécurité, le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait annoncé mercredi l'arrivée sur place de 120 policiers supplémentaires, en appui du contingent de 300 déjà déployés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire