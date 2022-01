Kalay (Birmanie) (AFP). Inondations en Birmanie: 46 morts, certaines zones inaccessibles

Au moins 46 personnes ont trouvé la mort dans les inondations qui touchent la Birmanie depuis quelques jours et affectent plus de 200.000 personnes, notamment le centre et le nord, où certaines zones sont coupées du reste du pays. Des pluies diluviennes de mousson ont provoqué une montée des eaux rapides et des glissements de terrain, détruisant des milliers de maisons, de terres agricoles, de ponts et de routes. "46 personnes sont mortes et plus de 200.000 ont été affectées par les inondations à travers le pays", a déclaré à l'AFP un fonctionnaire du département d'aide et de réinstallation du ministère des affaires sociales. "Nous accélérons notre assistance et le travail des secours", a-t-il ajouté. Dimanche, les Nations unies avaient prévenu que dans un pays aussi vaste et pauvre que la Birmanie où les infrastructures sont très mauvaises, l'ampleur de la catastrophe ne pourrait pas être connue avant plusieurs jours. Les quatre zones les plus touchées sont celles du centre et de l'ouest du pays. "Nous n'avons reçu aucun message d'alerte. Nous pensions donc que c'était les pluies habituelles" en cette saison, raconte à l'AFP Aye Su Myat, qui habite Sagaing dans le centre du pays. "En quelques heures, toute ma maison était sous l'eau. Mon mari a dû monter sur le toit car il n'y avait aucun moyen de sortir", ajoute-t-elle. Ils ont maintenant trouvé refuge dans un monastère, qui sert d'abri temporaire. Dans certain Etat, comme celui de Chin, les glissements de terrain se sont multipliés, détruisant plus de 700 maisons à Haka, la capitale régionale. Un peu plus loin dans cette zone, 5.000 personnes sont hébergés dans des camps de secours, d'après le journal officiel New Light of Myanmar. Le président Thein Sein a promis que le gouvernement allait faire "tout son possible" pour fournir des secours mais certaines parties de l'Etat Chin ont été "coupées du reste de la région". Les pluies ont également meurtri l'Etat Rakhine, qui accueille déjà quelques 140.000 personnes déplacées, principalement des musulmans Rohingyas, qui vivent dans des camps de fortune après des heurts mortels entre bouddhistes et musulmans en 2012. D'autres pays asiatiques sont également touchés depuis quelques jours par ces fortes pluies de mousson, notamment en Inde, au Népal, au Pakistan et au Vietnam.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire