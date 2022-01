New York (AFP). Dr. Dre va publier son premier album en 16 ans, son grand final

Le rappeur américain Dr. Dre a annoncé la sortie dans quelques jours d'un album, son premier en 16 ans, qui coïncide avec un film sur les débuts de plusieurs rappeurs de Los Angeles. Mais ce sera le dernier de sa carrière, dit-il. L'album intitulé "Compton: a soundtrack by Dr. Dre" sera disponible vendredi, une semaine pile avant la sortie dans les cinémas aux Etats-Unis de "N.W.A- Straight outta Compton", un film racontant les débuts en 1986 du groupe de rappeurs N.W.A à Compton, dans la banlieue de Los Angeles. Créé par Eazy-E, ce groupe de gangsta rap a notamment accueilli Dr. Dre, DJ Yella et un peu plus tard, Ice Cube. C'est en marge du tournage d'une bande-annonce de ce film qu'une dispute a éclaté le 30 janvier dernier avec l'ex-magnat du rap Marion "Suge" Knight. Celui-ci a été inculpé de meurtre, tentative de meurtre et délit de fuite, soupçonné d'avoir renversé deux hommes dont l'un est décédé. Dr. Dre est devenu l'un des musiciens les plus riches en vendant Beats, sa société fondée avec le producteur Jimmy Iovine, à Apple pour trois milliards de dollars. Le rappeur, qui pèse 700 millions de dollars selon Forbes, travaille toujours avec la firme à la pomme. D'ailleurs son album peut être pré-commandé sur le service iTunes d'Apple, qui précise que l'opus contient des collaborations avec son protégé Eminem, Ice Cube ainsi qu'avec Kendrick Lamar et Snoop Dogg, également piliers du rap issu de Los Angeles. Dr. Dre --Andre Romelle Young, de son vrai nom-- a indiqué avoir commencé à l'enregistrer durant le tournage du film. "Je me suis senti tellement inspiré par le film que j'ai commencé à enregistrer l'album", a-t-il expliqué samedi soir dans son émission sur Apple Music, le nouveau service de streaming et de radio du groupe informatique. "J'ai commencé par enregistrer un titre. J'ai gardé le secret et, maintenant, l'album est terminé", a-t-il dit, précisant que ce serait son dernier. Sur Twitter, il a évoqué son "grand final". Il n'avait pas sorti d'album solo enregistré en studio depuis "2001", publié fin 1999.

