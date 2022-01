Londres (AFP). Community Shield: Wenger et Arsenal brisent la malédiction Mourinho

L'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger a enfin réussi à dominer Jose Mourinho à sa 14e tentative, à l'occasion du Community Shield remporté dimanche à Wembley par son équipe contre Chelsea (1-0). Signe de l'intense rivalité entre les deux hommes, la température est encore montée d'un cran en fin de match, avant que le Français ne regagne directement son vestiaire, sous l'oeil noir du Portugais. Sans lui serrer la main. Arsenal, dans la foulée d'une fin de saison intéressante et de sa préparation enlevée, a simplement exploité l'avance qu'il possède sur le champion d'Angleterre en terme de jeu, à une semaine de la reprise de la Premier League. Ce qui s'est traduit par un joli but d'Oxlade-Chamberlain (24) à l'issue d'un mouvement d'école initié par Özil et relayé par Walcott, préféré en pointe à Giroud. Ensuite, les Gunners n'ont pas toujours tout bien fait, ont notamment tremblé parfois derrière, mais ils en ont néanmoins montré assez. En tout cas plus que Chelsea, nettement plus hésitant 15 jours avant d'affronter Manchester City en championnat. - L'apport d'Oscar - A l'exception d'une belle ouverture de Fabregas pour Hazard, qui a saboté la meilleure occasion des Blues (61), Chelsea a tâtonné et semble encore à la recherche de son jeu. Willian a produit quelques percussions déstabilisantes, mais il était trop seul. Devant, profitant finalement de l'absence de Costa, Rémy a apporté de la profondeur, mais le plus souvent dans une position d'ailier gauche. Il a été remplacé à la pause par la recrue Falcao, qui a eu la chance d'évoluer dans la meilleure période grâce à l'apport d'Oscar. Du coup, Cech, respectueusement salué par les supporteurs dont il défendait encore les couleurs il y a quelques semaines, a attendu la 69e minute pour réaliser son premier arrêt, sur un coup-franc du meneur brésilien. Les Gunners renouent ainsi avec une victoire contre leur grand rival, qui les fuyait depuis huit matches. Et ce grâce à leur 1er but contre les Blues depuis 506 minutes. Surtout, Arsenal s'affirme comme l'un des possible animateur, sinon de toute la saison, au moins de son début. L'addition aurait même pu être plus corsée si Cazorla, Ramsey ou Gibbs en toute fin de match n'étaient pas tombés sur un Courtois décisif. Alors qu'Alexis Sanchez n'a pas encore rejoué, et que d'autres joueurs pourraient encore arriver, c'est plutôt prometteur. Le dernier mois du mercato pourrait toutefois être profitable à Chelsea, déjà battu pour la 2e fois cet été après son revers contre Red Bull. Pour le champion en titre, il n'est évidemment pas trop tard mais il lui reste encore un gros boulot à accomplir s'il veut briller à la fois en championnat et en C1, l'objectif que s'est assigné "Mou".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire