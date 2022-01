Arsenal a remporté le Community Shield en battant Chelsea 1 à 0, dimanche, grâce à un but d'Oxlade-Chamberlain qui permet à son entraîneur Arsène Wenger de dominer enfin son vis-à-vis José Mourinho pour la 1re fois en 14 confrontations. Les Gunners n'avaient plus battu les Blues depuis huit matches et un succès 5-3 à Stamford Bridge le 29 octobre 2011.

