ROHAN (France) (AFP). Dramatique accident dans le Morbihan: quatre adolescents tués, 10 blessés graves

Quelques débris encore épars sur une route de campagne bordée de talus et d'arbres : quatre adolescents sont morts dans la nuit de samedi à dimanche en revenant d'une fête privée dans le Morbihan, après la sortie de route, pour une raison inconnue, de la fourgonnette où ils se trouvaient avec dix autres jeunes. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a précisé que les dix autres jeunes sont blessés "dans un état grave". Le conducteur, né en 1998 et n'ayant donc pas encore l'âge requis pour le permis de conduire, figure parmi les blessés, a précisé le parquet. Le véhicule, un Berlingo Citroën, appartenait au père de l'un des 14 adolescents qui étaient à bord, tous âgés de 15 à 17 ans, a-t-on ajouté de même source. Tous participaient à une fête privée : "Ces jeunes étaient réunis dans un cadre privé et non pas dans une structure d'accueil collective. Il s'agissait d'une sortie de fête entre amis. Ce sont des jeunes de Rohan et des alentours", a fait savoir la préfecture. "Nous sommes incapables pour le moment d'établir les circonstances de cet accident", a-t-elle ajouté. L'accident s'est produit peu avant 01H30 du matin, à quelques centaines de mètres d'une gendarmerie, sur la route départementale 17 reliant Rohan à la commune de La Chèze (Côtes d'Armor), dans le secteur de Loudéac et Pontivy. Le Berlingo était en train d'arriver à Rohan. A cet endroit, la route est en ligne droite et s'apparente à un faux plat. Selon les traces repérées par les journalistes de l'AFP sur place, le véhicule semble avoir traversé la route pour finir dans le fossé de l'autre côté, après avoir raclé le talus. Au sol, des flèches jaunes laissées par les enquêteurs indiquent le trajet du véhicule. - chaque jour, 9 tués sur les routes - A l'heure de midi, sous un grand soleil d'été, seuls des journalistes se trouvaient encore sur les lieux de l'accident, d'où le véhicule avait été enlevé depuis longtemps. Au sol, un gant noir, des cartes à jouer, une plaque "Citroën" cassée en deux, un enjoliveur. "Les toutes premières pensées du ministre (Bernard Cazeneuve) vont à la famille et aux proches des jeunes victimes, confrontés à cette terrible douleur, à qui il adresse tout son soutien dans cette épreuve", a poursuivi le ministère de l'Intérieur. "L'enquête qui a débuté devra déterminer les causes et les responsabilités de cet accident tragique", a-t-il ajouté. "Le ministre de l'Intérieur a donné instruction dès les premières semaines de l'été à l'ensemble des préfets, pour que la vigilance des forces de l'ordre en ces jours de départs en vacance soit totale. Cet accident vient dramatiquement rappeler que chaque jour, sur les routes de France, 9 personnes sont tuées et 100 sont grièvement blessées. En 2014, 228 mineurs ont perdu la vie sur les routes", a rappelé le ministère.

