Le Caire (AFP). Kerry: l'accord sur le nucléaire iranien rendra le Moyen-Orient plus sûr

Le chef de la diplomatie américaine John Kerry a estimé dimanche au Caire que l'accord sur le nucléaire iranien allait "sans doute" rendre le Moyen-Orient plus sûr, à l'issue de discussions avec l'allié égyptien. "Il n'y a absolument pas de doute que si l'accord de Vienne est entièrement appliqué, l'Egypte et tous les pays de cette région seront plus en sécurité qu'ils ne le sont ou qu'ils ne l'ont jamais été", a affirmé M. Kerry lors d'une conférence de presse avec son homologue égyptien Sameh Choukri. "Les Etats-Unis et l'Egypte reconnaissent que l'Iran est engagé dans des activités déstabilisatrices dans la région, et c'est pour cela qu'il est si important de s'assurer que le programme nucléaire iranien demeure entièrement pacifique", a-t-il ajouté. L'Egypte et d'autres pays de la région, dont l'Arabie saoudite, soupçonnent l'Iran de vouloir étendre son influence au Moyen-Orient et l'accuse de s'ingérer dans leurs affaires internes. M. Kerry devait encore s'entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire, avant de s'envoler tard dimanche soir pour Doha. Lundi, il rencontrera ses homologues des six monarchies sunnites du Golfe et tentera d'apaiser leurs craintes suscitées par l'accord sur le nucléaire iranien conclu en juillet entre Téhéran et les grandes puissances. Ce voyage prévu jusqu'au 8 août, qui l'emmènera aussi en Asie du Sud-Est, ne comprend pas d'étape en Israël, l'allié indéfectible des Etats-Unis mais aussi le plus farouche opposant au compromis avec Téhéran.

