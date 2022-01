Aden (AFP). Yémen: retour à Aden du chef du gouvernement en exil Khaled Bahah

Le chef du gouvernement yéménite en exil, Khaled Bahah, est rentré samedi à Aden, la grande ville du sud, récemment reconquise par les forces loyalistes après quatre mois de guerre contre les rebelles chiites Houthis, a-t-on appris de source aéroportuaire. M. Bahah, également vice-président de la république, est arrivé à bord d'un avion militaire saoudien en provenance de Ryad, la capitale saoudienne, où le président Abd Rabbo Mansour Hadi et son gouvernement se sont exilés fin mars face à la progression des rebelles à Aden, a-t-on ajouté de même source. M. Bahah est le plus haut responsable yéménite à rentrer à Aden depuis l'annonce à la mi-juillet de la reconquête de cette ville portuaire où il avait été précédé récemment par certains membres de son gouvernement pour pacifier la ville et remettre en état les infrastructures, lourdement endommagées par le conflit armé. Aden avait été reconquise par les forces progouvernementales, soutenues par une coalition arabe sous la conduite de l'Arabie saoudite. Celle-ci avait lancé le 26 mars une campagne de raids aériens pour empêcher les rebelles de prendre tout le Yémen, après avoir conquis l'an dernier plusieurs pans du territoire, dont la capitale Sanaa, avec l'aide d'unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh.

