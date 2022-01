Elections municipales partielles complémentaires à Quinéville le 27 septembre

En raison du décès de Monsieur François Renet, maire de Quinéville et de la démission de Monsieur Claude Vallée, conseiller municipal, des élections municipales partielles complémentaires vont être organisées dans la commune de Quinéville, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le dimanche 27 septembre 2015 et le dimanche 04 octobre 2015, dans l'hypothèse d'un second tour, pour désigner deux conseillers municipaux.

Le dépôt des candidatures aura lieu à la sous-préfecture de Cherbourg pour le premier tour, mercredi 9 et jeudi 10 septembre de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

En cas de second tour : Lundi 28 et mardi 29 septembre 2015 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Les dossiers de candidatures peuvent être retirés en sous-préfecture, en mairie ou téléchargeables sur le site de la préfecture de la Manche.