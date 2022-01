Rouen, capitale : la réaction du maire de Caen

"Je me réjouis que les orientations prises soient celles que je défends depuis des mois. J'ai, en effet, partagé avec les élus de l'ouest de la Normandie la conviction que l'une des forces de Caen est son articulation avec le réseau des villes moyennes de la région que nous organisons actuellement en un pôle métropolitain. J'ai, par ailleurs, toujours affirmé que le succès de la Normandie demain réside dans trois principes qui ont structuré le vœu adopté par la Ville de Caen et Caen la mer il y a quelques semaines : équilibre, efficacité, proximité du service.

De ces principes découlait une nécessaire répartition des grandes directions régionales de l'Etat – en préservant leur unité respective, et dans le respect des atouts spécifiques à chacune des villes. J'ai ainsi régulièrement rappelé qu'il était impératif de prendre en considération la centralité caennaise – qui a un sens pour les enjeux sanitaires par exemple – ou encore l'excellence caennaise en matière universitaire et de recherche.

Cette mobilisation de Caen, de son agglomération et de l'Ouest de la Normandie semble avoir été entendue par l'Etat qui propose de positionner à Caen des institutions majeures telles que l'ARS (Agence Régionale de Santé), le Rectorat, la DRAF (Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt) et la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Dans ce processus de réforme régionale, je continuerai d'être ambitieux et constructif pour notre Normandie, en défendant l'implantation à Caen du siège du Conseil régional – et pas seulement de ses réunions – toujours dans un souci d'équilibre. Je continuerai à promouvoir une Région normande qui saura s'appuyer sur Caen – Rouen – Le Havre pour relever le grand défi de demain et je continuerai d'attendre de l'Etat qu'il soit juste, cohérent avec les forces existantes et respectueux de ses engagements tel celui qu'il formule aujourd'hui sur la répartition des effectifs de ses agents.

C'est en s'appuyant sur tous ses territoires que la Normandie exprimera toute sa force".