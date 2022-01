Temps de travail des internes au CHU de Caen : nouvelles règles au 1er novembre

Une mise en demeure relative à leur temps de travail.

Dans le même temps, la direction de l'établissement public de santé a a reçu les représentants des internes. Elle indique : "L’ensemble des textes d’application de ce décret (arrêtés et instructions) ne sont pas tous parus à ce jour (le dernier est paru le 30 juin et d’autres sont à paraitre). C’est sur cette base que la quasi-totalité des CHU a décidé d’appliquer ces nouvelles règles au 1er novembre prochain, date de la rentrée des nouveaux internes et de changement de stage, plutôt qu’en cours de période. Ce délai va permettre de mener à bien le cycle de concertation prévu avec les internes à partir de la dernière semaine d’août".

Un calendrier de travail devrait être défini jusqu’au mois d’octobre afin "d’appréhender conjointement les modalités de mise en œuvre et tout ce qui va changer dans la gestion du temps de travail des internes".

"Pour la direction du CHU de Caen, ce dispositif constitue, de plus, une réelle opportunité pour la formation des internes, puisqu’il définit plus clairement leur temps de formation, ainsi que leur temps de consolidation des connaissances et compétences au sein de leur temps de travail".