Accord EDF/AREVA: la réaction de Philippe Bas

Areva et EDF ont annoncé jeudi matin les modalités de leur rapprochement, fruit d'un compromis trouvé in extremis et qui doit contribuer à sortir le spécialiste du nucléaire de ses difficultés financières. EDF prévoit d’acquérir entre 51 % et 75 % du capital d’Areva NP branche chargée de la construction des réacteurs nucléaires, Le président du conseil départemental de la Manche concerné au premier chef par cet accord à réagit.