Islamabad (AFP). Afghanistan: le Pakistan annonce un report du second round des pourparlers entre Kaboul et les talibans

Le Pakistan a annoncé jeudi un report du second round de pourparlers de paix entre le gouvernement de Kaboul et les talibans, au lendemain de l'annonce de la mort de leur chef historique, le mollah Omar. Au cours de ces pourparlers, prévus vendredi en sol pakistanais, le gouvernement afghan devait commencer à négocier un cessez-le-feu avec les talibans, avaient indiqué cette semaine des responsables à Kaboul. "En raison des informations faisant état de la mort du mollah Omar et de l'incertitude qui en est conséquente, le second round de pourparlers de paix afghans () est reporté", a indiqué le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans un communiqué. "Le Pakistan et les autres pays amis de l'Afghanistan espèrent que la direction des talibans continuera à s'engager dans les pourparlers de paix afin d'en arriver à une paix durable en Afghanistan", ajoute le communiqué, accusant, sans les nommer, des "forces" "mal intentionnées" de vouloir faire capoter ce processus de réconciliation. Les talibans et le gouvernement de Kaboul avaient tenu des premiers pourparlers directs et officiels au début du mois de juillet à Murree, près de la capitale pakistanaise Islamabad, sous la supervision des Etats-Unis et de la Chine. Mais mercredi, à deux jours d'un nouveau round de négociations, les autorités afghanes ont annoncé que le chef suprême des talibans, le mystérieux mollah Omar, s'était en fait éteint en avril 2013 dans un hôpital de Karachi, la métropole du Pakistan, pays régulièrement accusé de soutenir l'insurrection des talibans afghans.

