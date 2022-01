Environ 2.000 migrants ont "tenté de rentrer" sur le site du tunnel sous la Manche dans la nuit de lundi à mardi, la plus importante tentative depuis plus d'un mois et demi, a affirmé mardi à l'AFP le groupe Eurotunnel. "C'est la tentative d'intrusion la plus importante depuis un mois et demi", a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Eurotunnel.

