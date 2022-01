Beyrouth (AFP). Syrie: l'EI chassé de la ville de Hassaké par l'armée et les Kurdes 

Le goupe extrémiste Etat islamique (EI) a été chassé mardi de la ville syrienne de Hassaké (nord-est) après plus d'un mois de combats contre l'armée syrienne et les forces kurdes, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'EI, qui avait lancé son offensive le 25 juin, "a été chassé par l'armée de Zouhour, dernier quartier où il était présent à Hassaké, et ses combattants ont été repoussés jusqu'à la périphérie sud de la ville", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur l'OSDH.

