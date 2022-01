Marché du travail : le chômage diminue de 0,4% en Haute-Normandie

Tandis que le nombre de demandeurs d'emplois en catégorie A (aucun travail) stagne à l'échelle nationale, la Haute-Normandie connaît elle une légère embellie avec une diminution de 0,4% (+1,9% sur un an). Une baisse plus accentuée dans l'Eure (-0,9%) qu'en Seine-Maritime (-0,3%). Ils sont aujourd'hui 105 841 à n'avoir aucun travail en Haute-Normandie.

Les femmes (-0,7%) et les jeunes de moins de 25 ans (-1,3%) sont les principaux bénéficiaires de cette baisse du chômage. La situation des seniors (âgés de plus de 50 ans), quant à elle, ne s'améliore toujours pas avec une hausse de 0,3% (+5,5% sur un an).

Concernant les catégories B et C (chômage partiel), il augmente de 0,5% sur un mois et de 9,9% sur un an.