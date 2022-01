PARIS (AFP). Euromillions: un joueur du Haut-Rhin remporte 40 millions, record de l'année

Un joueur du Haut-Rhin a remporté les 40 millions d'euros de l'Euromillions, record de l'année en France pour cette loterie transnationale, a annoncé la Française des Jeux (FDJ) lundi. "Lors du tirage de vendredi dernier le jackpot Euromillions d'un montant de 40.468.528 euros a été remporté par un Français dans le département du Haut-Rhin", est-il annoncé dans un communiqué. Avec cette somme, cet heureux vainqueur pourrait s'acheter 200 Ferrari 488 GTB ou la moitié d'un Airbus A320 (prix catalogue). Il s'agit du second jackpot Euromillions remporté en France cette année. Un Nîmois avait remporté 15 millions d'euros en février dernier. Le record d'Euromillions est détenu depuis le 27 octobre 2014 par un Portugais qui a empoché 190 millions d'euros. Un couple de Britanniques avait remporté la même somme, le plafond prévu par le jeu, en 2012. En France le plus gros gain -- 169 millions -- a été remporté en novembre 2012 dans les Alpes-Maritimes. Neuf pays participent à Euromillions (France, Royaume-Uni, Espagne, Luxembourg, Belgique, Suisse, Portugal, Irlande, Autriche). La France comptabilise le plus grand nombre de gagnants de la cagnotte avec 91 vainqueurs sur les 380 cagnottes remportées jusqu'à maintenant. Chaque joueur dispose d'une chance sur 116.531.800 de cocher les sept bons numéros du premier rang.

