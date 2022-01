Diyarbakir (Turquie) (AFP). Turquie: 2 soldats tués par une voiture piégée dans le sud-est

Deux soldats ont été tués et quatre autre ont été blessés samedi soir par une voiture piégée qui a visé un convoi militaire dans la province à majorité kurde de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, a annoncé le gouvernorat. Cette attaque, qui n'a pas été immédiatement revendiquée, intervient alors que l'armée de l'air turque a mené samedi une série de frappes aériennes sur des camps des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak. Selon la déclaration du gouvernorat, la voiture piégée a explosé dans le district de Lice à l'arrivée d'un convoi de gendarmes appelé à un carrefour pour un feu de voiture, tuant deux militaires et en en blessant quatre autres. "Une vaste opération a été lancée dans la région pour retrouver les auteurs de cette attaque haineuse", ajoute le texte. Le PKK a qualifié samedi d'"agression" les bombardements menés par l'armée turque sur ses bases arrières et estimé qu'ils avaient "rompu les conditions du cessez-le-feu" entre ses combattants et les forces de sécurité turques qui tenait depuis mars 2013. Le gouvernement islamo-conservateur turc a ordonné ces frappes après une série d'attaques attribuées ces derniers jours à des militants proches du PKK contre des policiers. Le mouvement kurde a revendiqué mercredi l'assassinat de deux policiers dans la ville de Ceylanpinar (sud-est), à la frontière avec la Syrie, en représailles à l'attentat suicide de Suruç (sud), attribué au groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui a fait 32 morts et une centaine de blessés parmi de jeunes militants de la cause kurde. Le régime du président Recep Tayyip Erdogan a engagé à l'automne 2012 des discussions de paix avec le chef emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan, pour tenter de mettre un terme à la rébellion qui a fait 40.000 morts depuis 1984. Ce processus n'a abouti à aucun accord.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire