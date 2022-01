Lyon (AFP). Route des vacances: près de 500 km de bouchons pour le premier chassé-croisé

Quelque 474 kilomètres de bouchons cumulés étaient décomptés samedi à la mi-journée sur les routes hexagonales, pour ce premier chassé-croisé des vacances, classé rouge dans le sens des départs par Bison Futé. Le pic de la journée était attendu en début d'après-midi. Il était de 640 km semaine dernière. Comme à l'ordinaire, c'est dans la vallée du Rhône que les automobilistes devaient se montrer les plus patients, avec jusqu'à trois heures et demie en matinée pour rejoindre Orange (Vaucluse) depuis Lyon sur l'autoroute du soleil (A7). "C'est conforme aux prévisions. Le trafic est très dense avec 5.000 voitures/heure, c'est une circulation en accordéon et cela devrait durer au moins jusqu'à 18H00 avant un retour à la normale", commente un responsable du Centre régional d'information et de coordination routières Rhône-Alpes Auvergne (CRICR). "Toutefois le trafic reste inférieur à la référence du samedi 26 juillet 2014, avec alors 618 km de bouchons cumulés à 12H30", souligne le Centre national d'information routière (CNIR) dans son dernier bulletin. La Drôme était le département le plus touché avec une quarantaine de kilomètres de bouchons après Loriol et plus au nord, environ 50 km de ralentissements entre Vienne (Isère) et Valence. Pour éviter un engorgement du trafic, des mesures de régulation de la vitesse (de 130 km/h à 110 ou 90 km/h) ont été mises en place sur certains tronçons. Des itinéraires de déviation sont également recommandés, notamment entre Vienne et Orange. - Tour de France - En Savoie, de fortes difficultés étaient attendues sur l'A43 dans l'après-midi en raison du passage du Tour de France. La circulation s'y effectue sur une seule voie et elle est interdite aux poids-lourds entre Aiton et le tunnel du Fréjus jusqu'à 16H00. En Auvergne, des difficultés survenaient au nord de Clermont-Ferrand sur l'A71 (7 km) et au sud sur l'A75 (7 km). La situation était moins tendue sur l'A10 en région parisienne et sur le littoral ouest, en dépit d'un accrochage sur l'A10 qui engendrait un bouchon de 11 km près de Pithiviers. On ne comptait ainsi que 21 km de bouchons en Ile-de-France et 32 km de Lormont (Gironde) jusqu'à la rocade de Bordeaux. A Tours (Indre-et-Loire) et à la Crèche (Deux-Sèvres), 6 km et 13 km étaient enregistrés vers midi. Au sud de Bordeaux, l'A63 était touchée par une perturbation de 16 km à Cestas en Gironde et l'A9, au sud de Montpellier, enregistrait 13 km de bouchons. Dans le sens des retours, classé orange, les principales difficultés se situaient au niveau de Cestas sur l'A63 avec 31 km de retenues et sur l'A9 à hauteur de Montpellier avec 16 km. Sur l'A6, après Mâcon en direction de Paris, le CRICR Rhône-Alpes Auvergne conseillait plutôt de rejoindre Dijon via l'A39. De son côté, Vinci Autoroutes invitait les conducteurs à lutter contre la somnolence au volant en faisant une sieste sur trois aires parmi les plus fréquentées dans la moitié Sud du pays: celle de Montélimar (sur l'A7) dans la vallée du Rhône, celle de l'Arc (sur l'A8 entre Aix et Nice) dans les Bouches-du-Rhône et enfin celle de Port-Lauragais (sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne) au bord du Canal du Midi.

