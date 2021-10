CRCI : une seule Normandie

Jean-Claude Lechanoine, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Basse-Normandie, et son homologue Haut-Normand Jean-Pierre Désormeaux ont annoncé hier, vendredi 22 avril, la décision de ces deux compagnies consulaires de fusionner d'ici 2014 au plus tard.