Paris (AFP). Route des vacances: premières difficultés dans la vallée du Rhône

De premières grosses difficultés étaient relevées dès le début de matinée samedi sur les routes des vacances dans la vallée du Rhône, prélude à un samedi classé rouge dans le sens des départs par Bison futé. Dès le début de matinée, il faut compter 2H30 pour rejoindre Orange depuis le sud de Lyon contre 01H40 un jour classique. Pour les vacanciers se dirigeant vers l'Italie, il faut compter une demi-heure d'attente au péage français avant de franchir le tunnel du Mont-Blanc. Les premiers ralentissements importants étaient relevés sur l'A7, avec 26 kilomètres de bouchon dans le secteur de Tain L'Hermitage (Drôme) en raison d'un accident, 5 dans le secteur de Montélimar (Drôme), 5 km après Loriol (Drôme), 4 km dans l'agglomération lyonnaise entre Solaize et Ternay, 4 autres à la barrière de péage de Vienne (Isère). Le trafic est ralenti sur 26 km après Chanas (Isère). Pour éviter un engorgement du trafic, des mesures de régulation de la vitesse sont mises en place sur certains tronçons entre Ternay et Orange, avec un abaissement de la vitesse (de 130 km/h à 110 ou 90 km/h). Des itinéraires Bis sont également recommandés. En direction de Marseille, entre Vienne et Orange, plutôt que l'A7, il est conseillé aux automobilistes d'utiliser la RD538 à l'est de la vallée du Rhône via Beaurepaire et Bourg-de-Péage et Crest, avant de rejoindre l?A7 à Loriol. Pour ceux qui se dirigent vers Montpellier, il est possible d'emprunter la D86 à l'ouest de la vallée du Rhône via Condrieu - Tournon ? pour reprendre l?A7 au Pouzin. Le CRICR Rhône-Alpes Auvergne demande aux usagers d'éviter le secteur entre Dijon et Lyon sur l'A6 et de lui préférer l'A39, puis l'A40 en direction de Genève. Après Bourg, il faut suivre Lyon par l'A40 et l'A42. Le contournement des grandes agglomérations est déconseillé jusqu'à 18 heures dans le sens des départs, jusqu'à 17h dans celui des retours.

